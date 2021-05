Covid-19 : un traitement pour éviter l’intubation des patients

L’Établissement Français du Sang (EFS) Auvergne-Rhône-Alpes et les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont conjointement lancé un nouvel essai clinique, ayant comme objectif d’évaluer l’efficacité des échanges plasmatiques et éviter l’intubation des patients. Appelé “CovidEP”, ce potentiel traitement repose sur le don d’un plasma sanguin sain à des patients développant des formes graves du Covid (notamment des difficultés respiratoires).



“Les Echanges Plasmatiques (EP) sont des traitements qui permettraient d’enlever les substances en excès. Ils consistent à prendre le sang du patient de manière stérile, à retirer le plasma comportant l’excès de substances anormales et à le remplacer par du plasma de donneurs sains”, explique le Dr Olivier Hequet, l’investigateur principal de ce projet.



Mené sur 132 patients qui ont donné leur consentement, l’objectif de cet essai clinique est de déterminer si ce traitement permettrait d’améliorer l’état respiratoire du malade à court terme, son immunité et son pronostic vital à plus long terme.



L’EFS rappelle également la nécessité de recevoir de façon réguilière et constante des dons de sang, à raison de 100 000 par jour.



La prise de rendez-vous en ligne est possible pour les collectes mobiles ou dans les Maisons du Don : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr