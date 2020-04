COVID-19 : Une étude lancée face à la perte d’odorat et de goût

Ils sont 500 chercheurs de 38 pays différents à se mobiliser. Une enquête internationale sur la perte de l’odorat et du goût observée à cause du coronavirus a été lancée. Les malades et anciens malades doivent donc répondre à un questionnaire portant sur la fréquence de ces symptômes, les personnes concernées, suivant leur âge et leur sexe, ainsi que la persistance des symptômes. Le but serait de proposer un protocole de suivi des gens qui ont encore des problèmes d’odorat et de goût globalement au bout de quinze jours.

Les chercheurs voudraient, à la fin de cette enquête, avoir récolté plusieurs dizaines de milliers de réponses. Les personnes ayant été diagnostiquées par test PCR, par un médecin ou qui sont persuadées d’avoir eu ces symptômes peuvent participer à cette enquête en ligne.

Rappelons également que la perte de goût et d’odorat peut également survenir lorsque l’on est atteint de grippe, même s’il on ne connait pas la fréquence des symptômes.