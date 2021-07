Covid-19 : une nouvelle vague possible dès fin juillet

Le débat sur la vaccination obligatoire a une nouvelle fois été relancé. Des médecins ont lancé une tribune favorable à la vaccination obligatoire pour les soignants dans le JDD. Il s’agit d’une option à laquelle pense le gouvernement.

Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, le risque d’une nouvelle vague “dès la fin juillet” est présent. Il appelle les Français à se faire vacciner rapidement.

“Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. À cause du variant Delta qui est très contagieux”, a constaté le ministre sur Twitter. “L’exemple anglais montre qu’une vague est possible dès la fin juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l’impact sanitaire : gestes barrières, vaccin, tester/alerter/protéger”, a-t-il ajouté.



En France, le variant Delta plafonne aujourd’hui à 20%. ” Cette semaine, 4,1 millions d’entre vous avez été vaccinés en centre ou en ville, dont 1,2 million pour votre 1ère injection. Un record. Mais nous devons aller encore plus vite. C’est une course contre la montre qui se joue dans notre pays “