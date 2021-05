Covid-19 : une troisième opération de vaccination au Groupama Stadium

Jamais deux sans trois. Une troisième opération de vaccination a lieu à partir de ce mercredi et jusqu’à vendredi au Groupama Stadium. Les deux dernières opérations ont déjà permis 14 000 injections et cette nouvelle campagne devrait en rajouter 10 500 de plus, soit 3 500 par jour, grâce aux doses reçues de vaccins Pfizer et Moderna.

Cette opération est coordonnée avec la préfecture du Rhône, l’ARS, les sapeurs pompiers du Rhône, des bénévoles mais aussi les médecins et infirmiers de l’Union régionale des professionnels de santé et des Hospices civils de Lyon. De plus, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes se joint également à la liste des partenaires impliqués dans cette opération, en apportant une aide financière pour la partie logistique et administrative.

Des critères d’éligibilité

Par ailleurs, l’opération suppose que seules les personnes éligibles à la vaccination se rendent au vaccinodrome dans les prochains jours. Les critères d’éligibilité sont :

Avoir 60 ans ou plus

Être un professionnel de santé âgé de 18 ans ou plus

Avoir plus de 18 ans et un facteur ou une maladie à risque de forme grave de Covid-19

Vivre sous le même toit qu’une personne à haut risque

Une prise de rendez-vous

Toutefois, un rendez-vous au préalable est obligatoire pour se faire vacciner au Groupama Stadium. Pour cela, il est nécessaire de se rendre sur le site « sante.fr » ou de téléphoner au 04.23.10.10.10 pour pouvoir bénéficier d’une première injection. Il est également possible de prendre rendez-vous sur la plateforme « Doctolib ». Par la suite, un autre rendez-vous sera fixé, afin d’injecter la deuxième dose au patient.