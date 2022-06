Covid-19 : vers une 7e vague de contamination en France ?

Les sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5 s’imposent doucement, mais sûrement en France. Le nombre de cas quotidien de Covid repart à la hausse ces derniers jours dans l’Hexagone. Depuis trois jours, le nombre de tests positifs quotidiens dépasse les 40 000. Une augmentation de 30% en moyenne depuis la semaine dernière.



Les spécialistes s’accordent à dire qu’il est encore trop tôt pour dire qu’une 7e vague est indéniable. Cependant, sa probabilité ne fait qu’augmenter puisque le nombre de cas continue de progresser. Selon Santé Publique France, au moins une contamination sur cinq est liée à BA.5. Détecté pour la première fois en Afrique du Sud, le sous-variant est de plus en plus présent sur le territoire français.



Mais même si l’épidémie repart en flèche en France, rien n’indique que ces sous-variants vont poser les mêmes problèmes que par le passé. Plusieurs facteurs rentreront en jeu, notamment l’immunité de la population.