Covid : Un nouveau patient en réanimation en Saône-et-Loire

Après deux semaines de calme plat dans les services de réanimation en Saône-et-Loire, un nouveau patient a été enregistré ce mercredi. Hier au soir, 116 personnes étaient hospitalisées des suites du Coronavirus, soit 11 de plus que la veille et 18 personnes de plus en deux jours.

Le taux d’incidence de son côté continue de grimper avec 826 cas pour 100 000 habitants retenus sur la semaine du 27 juin au 3 juillet.