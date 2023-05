Creusot : le retour du challenge “Mai à vélo”

C’est le retour du challenge de mai à Vélo dans la communauté Urbaine Creusot Montceau.



Pour participer vous pouvez télécharger l’application GéoVélo pour débloquer votre compteur. Dès que l’application est activée, chacun des trajets à vélo est comptabilisé et fait progresser la communauté urbaine au classement.



Le but : cumuler les kilomètres parcourus pour obtenir la plus grande distance possible.

Soutenue par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, l’objectif de cette opération est de promouvoir la pratique du vélo, sous toutes ces formes.

A l’occasion de sa participation, la communauté urbaine a créé un challenge à l’échelle de ses 34 communes, ouvert à toute personne pratiquant le vélo sur le territoire.