Critérium du Dauphiné : Laporte en jaune après la première étape

C’est ce dimanche que s’est déroulé la première étape du Critérium du Dauphiné. Départ de Chambon-sur-Lac, avec 147 cyclistes répartis dans 21 équipes prêtes à partir pour affronter les 158km qui les attendent.



Entre chutes et abandons de Hugo Page, ou encore de la part du favori Britannique Ethan Hayter, Dorian Gordon tient un avantage de trois minutes sur les derniers 100km de course. Sur les derniers kilomètres, le belge Rune Herregodts revient en tête du peloton avec une avance de huit secondes qui lui permettent de croire à la victoire. Seulement, le Français, Christophe Laporte, se lance à pleine allure sur les dix derniers mètres, et obtient le maillot jaune et bleu pour cette première étape, laissant derrière lui Matteo Trentin et Herregodts.

Ce lundi à Brassac-les-Mines, débute la deuxième étape du Critérium du Dauphiné qui s’étend sur 167,5km. Une fin de parcours qui s’annonce indécise en raison du passage par la côte des Guêtes dessinant un mur d’un kilomètre.

De nombreux cyclistes sont attendus à la tête du peloton tels que les Jumbo-Visma, les Soudal Quick Step ou encore Herregodts laissé sur sa faim durant la première étape. Reste à voir, si cette deuxième étape sera aussi surprenante que la première.