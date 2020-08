Critérium du Dauphiné : Roglic toujours leader avant l’ultime étape

Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) s’est imposé en solitaire ce samedi après-midi à Megève. Dans cette quatrième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné, l’Allemand devance David de la Cruz (UAE Emirates) et le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Au classement général, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est toujours leader.



L’étape du jour comportant 6 difficultés a été marquée par les abandons de Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe). Egan Bernal (Ineos) avait quant à lui déclaré forfait avant le départ de cette étape entre Ugine et Megève. Il souffrirait du dos.



Prochaine et dernière étape ce dimanche. Un nouveau parcours particulièrement vallonné aux alentours de Megève. L’occasion pour Thibaut Pinot (2e à 14″ au classement général) et Guillaume Martin (3e à 24″) de tenter une ou plusieurs attaques pour tenter de récupérer le maillot jaune à l’issue de l’épreuve.