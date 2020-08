Critérium du Dauphiné : tout ce qu’il faut savoir

Le Critérium du Dauphiné débutera ce mercredi et s’achèvera dimanche. L’édition 2020, reportée en raison de la crise sanitaire, a été raccourcie et sera composée de 5 étapes au lieu de 7, mais avec les journées les plus difficiles qui ont été conservées.



Prévu initialement du 31 mai au 7 juin, le Critérium du Dauphiné se déroule du 12 au 16 août. L’épreuve sert de répétition générale à deux semaines et demie du Tour de France. Pour la première fois de son histoire, l’édition 2020 ne verra pas de contre-la-montre se disputer sur son épreuve. Les 5 étapes sont toutes des étapes en ligne, et accidentées du premier au dernier jour. Ce qui promet une belle bagarre entre les favoris.



Les étapes



La 1e étape entre Clermont-Ferrand et Saint-Christo-en-Jarez est la plus longue avec 218,5 km. Avec 7 cols à franchir tout au long de l’épreuve en plus des derniers kilomètres escarpés, les grimpeurs pourront se démarquer.



La 2e étape mettra les coureurs dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet du Col de Porte. L’étape longue de 135 kilomètres débutera à Vienne et sera composée de 4 cols.



Au cours de la 3e étape, le peloton partira de Corenc et franchira le Col de la Madeleine avant de se diriger vers l’arrivée à Saint-Martin-de-Belleville au sommet d’un col de 1e catégorie long de 14,8 km à 6%.



Les deux dernières étapes auront la même arrivée à Megève. La seule différence réside dans l’approche de la difficulté finale.



Les favoris



À seulement 19 jours du départ du Tour de France à Nice, bon nombre de favoris ont coché le Critérium du Dauphiné comme préparation. Une répétition générale pour les acteurs qui devraient animer les trois semaines de course de la Grande Boucle sur les étapes de montagne. Parmi les favoris on retrouve logiquement Thibault Pinot, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana, Egan Bernal, Christopher Froome, Mikel Landa ou encore Primoz Roglic.