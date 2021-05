Critérium du Dauphiné : un avant-goût du Tour de France

La 73e édition du Critérium du Dauphiné s’élance ce dimanche 30 mai pour une première étape de 182 km autour d’Issoire. Rendez-vous traditionnel des favoris du Tour, la course donnera un bon aperçu de ce qui pourrait se passer en juillet.



En l’absence des stars slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, la compétition sera le terrain de jeu de la formation Ineos Grenadier, menée par Geraint Thomas, vainqueur en 2018, Richie Porte et le jeune Tao Geogheghan Hart, récent vainqueur du Giro en 2020. Solides rouleurs, ils auront l’occasion de prendre l’avantage sur leurs concurrents lors du contre-la-montre entre Firminy et Roche-la-Molière (16,4 km) de la quatrième étape.



Face à eux, l’équipe Movistar a sorti le grand jeu avec le vétéran Alejandro Valverde, le Colombien Miguel Angel Lopez et le prometteur Enric Mas. Les grimpeurs Nairo Quintana (Arkéa) et Ion Izagirre (Astana) ainsi que Sepp Kuss et Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) viennent s’ajouter aux outsiders de la course.



Pour déjouer les plans des Ineos-Grenadier, les grimpeurs devront trouver l’ouverture lors des dernières étapes montagneuses.



Un dernier week-end décisif



Bien que les étapes intermédiaires soient accidentées avec notamment une arrivée au sommet de la montée du Sappey-en-Chartreuse lors de l’étape 6 en Nord-Isère, ce sont les étapes du week-end qui seront déterminantes pour le classement général. Le samedi, l’enchaînement du col du pré (12,6 km à 7,7 %) et du Cormet de Roselend sera une copie conforme de la neuvième étape du tour de France 2021. L’arrivée au sommet à la Plagne (17,1 km à 7,5 %) devrait créer des écarts importants entre les favoris, avant la dernière bataille dans le col de Joux Plane lors de la huitième étape.

🤩 Qui succèdera à @danifmartinez96 et remportera la 73ème édition du #Dauphiné ?

💛 Faites vos jeux, la lutte commence Dimanche à @VilleIssoire !



🤩 Who will succeed @danifmartinez96 and claim victory on the #Dauphiné?

💛 Make your predictions, the fight starts on Sunday! pic.twitter.com/FeW7o0qkWy — Critérium du Dauphiné (@dauphine) May 27, 2021

Côté français, les rookies David Gaudu et Valentin Madouas viendront défendre les couleurs de la FDJ en l’absence de Thibaut Pinot. Guillaume Martin (Cofidis), “Wawa” Barguil (Arkéa) ainsi que l’éternel Pierre Rolland (B&B) auront chacun leur carte à jouer dans les étapes de montagnes.



Fantomatique depuis le début de la saison, le roi déchu Christopher Froome (Israël Start-Up Nation) ne devrait pas peser sur la course, mais elle sera son ultime test avant le départ de la 108e édition de la grande boucle à Brest le 26 juin prochain.



Clément Gazarian