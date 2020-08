Critérium du Dauphiné : Van Aert remporte la première étape

Wout Van Aert, le coureur de la formation Jumbo-Visma a de nouveau brillé ce mercredi en décrochant la première étape du Critérium du Dauphiné entre Clermont-Ferrand et Saint-Christo-en-Jarez.



Quatre jours après sa victoire à Milan-San Remo, qui avait suivi son triomphe sur les Strade Bianche, le coureur belge s’est encore distingué ce mercredi. Il s’est imposé au sprint devant Daryl Impey et Egan Bernal.



Pour ce premier jour de course, les participants ont eu le droit à une étape très vallonnée avec pas moins de sept ascensions répertoriées au Grand Prix de la Montagne. On a eu l’occasion d’assister à un beau bras de fer entre les baroudeurs et les puncheurs. À 2,5 km de l’arrivée, Rigoberto Uran a tenté de partir en solitaire mais Primoz Roglic, le coéquipier de Van Aert, a fait l’effort pour reprendre le Colombien.



Le Belge de 25 ans a profité de ses équipiers de luxe comme le Néerlandais Tom Dumoulin pour s’imposer à Saint-Christo-en-Jarez après 219 km de course et une montée de 3,3 km à 4,6% de pente moyenne. Wout Van Aert a fait parler sa pointe de vitesse dans un final taillé pour ses qualités. Il en profite évidemment pour s’emparer du maillot de leader, mais aussi du maillot vert. Le maillot à poids est quant à lui sur le dos du Suisse, Michael Schär.