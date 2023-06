Critérium : Laporte de nouveau vainqueur

Christophe Laporte a remporté la 3e étape du Critérium du Dauphine ce mardi après-midi au Coteau. Il devance Sam Benett et Dylan Groenewegen. Christophe Laporte qui a placé son accélération au meilleur moment pour s’imposer pour la deuxième fois sur les routes du Dauphiné.

Le Français, qui conforte un peu plus son maillot jaune, au terme de cette étape dans la Loire. Ce mercredi, les coureurs auront le droit à un contre-la-montre de 31km entre cours et Belmont-de-la-Loire.



Au général, Christophe Laporte compte 11’’ d’avance sur Julian Alaphilippe et 17’’ sur Richard Carapaz.