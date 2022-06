CSBJ : Morgan Parra ne reviendra pas à Bourgoin

Au moment d’évoquer son avenir dans les colonnes de L’Équipe en décembre dernier, Morgan Parra, le demi de mêlée de 33 ans, qui pèse 71 sélections avec le XV de France, avait laissé planer le doute concernant un retour au sein de son club formateur, le CSBJ : « J’étudie tout. On oublie un club… Si ça se trouve, c’est Bourgoin-Jallieu… Pascal (Papé, le directeur sportif du CSBJ) m’a appelé ! (rires) ».

Humour ou pas, Pascal Papé avait été interrogé quelques jours plus tard par Le Dauphiné Libéré concernant cette éventualité de voir Morgan Parra revenir à Bourgoin et avait alimenté la rumeur d’un retour de ce dernier au CSBJ, indiquant en avoir « déjà parlé avec lui » et que cette perspective était « dans un coin de sa tête ».

🆕✍️ 𝕄𝕆ℝ𝔾𝔸ℕ ℙ𝔸ℝℝ𝔸 🇫🇷



Plus de 70 sélections avec le XV de France et plus de 300 matchs avec Clermont … 🤯 Bienvenue à Paris Morgan !#SFParis — Stade Français Paris (@SFParisRugby) June 7, 2022

Malheureusement pour les supporters du club berjallien, revoir Morgan Parra en Ciel et Grenat, ce n’est pas pour tout de suite. En effet, s’il a bien quitté Clermont, ce dernier s’est engagé ce mercredi en faveur du Stade Français.

Une information confirmée dans la matinée par le club francilien, qui a annoncé l’arrivée de 8 recrues pour la saison 2022-2023, dont celle du Messin de naissance, qui s’offre un nouveau challenge après 13 saisons passées en Auvergne, auréolées de deux titres de champion de France.

Yvon Marcellin