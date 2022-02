Cublize : un père et son fils condamnés pour avoir séquestré et abandonné un voleur

Après avoir pris en flagrant délit de vol un individu dans ses entrepôts, un chef d’entreprise et son père avaient eu l’idée de séquestrer puis d’abandonner dans les bois le malfaiteur qui s’était introduit dans les locaux. Depuis l’événement, les deux Cublizards étaient mis en cause dans une affaire de violences en réunion et séquestration.



En effet, après avoir rattrapé le malfaiteur, les deux hommes avaient décidé de l’enfermer dans le coffre de la voiture avant de l’abandonner nu au milieu de la forêt.

Cette affaire était jugée cette semaine devant le tribunal correctionnel de Villefranche. Au final, le fils écope de 6 mois de prison avec sursis et le père de 60 jours-amende de 20 euros. Pour rappel, l’individu, qui avait été surpris en flagrant délit, avait lui écopé de 2 ans de prison ferme.