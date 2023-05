Culture : la bataille des chiffres continue entre la Région et l’opposition

Via un communiqué, la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de prendre la parole face aux accusations des élus écologistes. Ces derniers accusent la Région et notamment le président de la Région, de mentir sur le budget de la culture et d’avoir grandement réduit ce budget.

La région dément les accusations des écologistes avant de les accuser, à leur tour, d’avoir gommé le budget attribué au patrimoine.

Dans le communiqué, les dires de Laurent Wauquiez dans la presse, sont confirmés. Ils expliquent qu’une augmentation de 30 % par rapport à 2015 est bien notable et que le budget est bien passé de 59,7 millions d’euros à 77,7 millions d’euros. Ils joignent à l’appui des extraits des maquettes des comptes administratifs pour 2015 et 2022 afin de contester les accusations des écologistes.



Affaire à suivre…