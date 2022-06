Cyclisme : Florian Sénéchal sacré champion de France sur la course en ligne à Cholet

Florian Sénéchal (28 ans) a remporté pour la première fois de sa carrière le titre de champion de France sur la course en ligne ce dimanche à Cholet. C’est également le premier succès de la saison pour le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl.



Dans une échappée à 5, Florian Sénéchal devance au sprint Anthony Turgis, Axel Zingle, Warren Barguil et Benjamin Thomas. Déception pour Arnaud Démare, annoncé comme le grand favori de cette course. Le sprinteur de la Groupama-FDJ termine à la 6e place à 26″ de Florian Sénéchal.

🇫🇷 FLORIAN SÉNÉCHAL CHAMPION DE FRANCE 🇫🇷



🚴 Le titre reste chez les Quick-Step Alpha Vinyl grâce au Nordiste qui s'impose au sprint devant Anthony Turgis !#Cholet22 pic.twitter.com/8OIioHj9Si — francetvsport (@francetvsport) June 26, 2022