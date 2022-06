Cyclisme : le Caladois Tao Quemere remporte la 1re étape du Tour du Beaujolais

C’est sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante que Tao Quemere, de l’équipe VC. Villefranche Beaujolais, s’est imposé pour la première étape du Tour du Beaujolais à Monsols.



Une victoire individuelle mais aussi collective comme il l’explique : « C’est une satisfaction personnelle mais aussi collective. Le vélo c’est en équipe, nous sommes six au départ et chacun met de l’énergie, donc cela récompense l’équipe mais aussi nos bénévoles et l’ensemble du club qui investit sur les courses ».



Son coéquipier, Maximilien Juillard est arrivé en deuxième position, c’est donc un doublé que le club de Villefranche a réalisé ce vendredi. Derrière eux, Jordan Labrosse (Ag2r-Citroën U23) et Adrien Guillonnet (Corbas Lyon Métropole) complètent le top 4.



Avec cette victoire, Tao Quemere est confiant pour la suite du Tour du Beaujolais : « Je pense que l’étape d’aujourd’hui a montré que les hommes en formes étaient à l’avant. Après, on fera le point dimanche car ce n’est jamais acquis mais, oui, je suis confiant pour la suite » .



Prochaine étape ce samedi 18 juin pour une course contre-la-montre individuelle de 8,6 km à partir 9h00. Il faudra que les cyclistes récupèrent vite pour être en forme dès l’après-midi avec une troisième étape à 15h.