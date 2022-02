Cyclisme : le parcours du Critérium du Dauphiné édition 2022 a été dévoilé

Ce jeudi, le tracé du Critérium du Dauphiné 2022 a été dévoilé lors d’une conférence de presse organisée à Lyon. Christian Prudhomme, le directeur de la course, a révélé tous les détails du parcours et, cette année, le critérium s’annonce spectaculaire.

Pour sa 74e édition, qui se déroulera du 5 au 12 juin prochains, le Critérium du Dauphiné débutera en Ardèche avec un départ de la Voulte-sur-Rhône. Il passera ensuite en Haute-Loire et au Puy-de-Dôme. Un contre-la-montre de 31,9 km est également organisé aux alentours de Montbrison pour la 4e étape. Le peloton se dirigera ensuite en Saône-et-Loire, à Thizy-les-Bourgs, le 9 juin prochain pour la 5e étape. Pour la 8e et dernière étape, la course se terminera au Plateau de Solaison, en Haute-Savoie.

La montagne, grande caractéristique cette année

Cette année, la montagne est mise à l’honneur et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’en est félicité : « C’est vraiment le championnat de la montagne, a-t-il affirmé. C’est l’image de marque de notre région, c’est tout ce qu’on aime ». En effet, le peloton passera par les plus hauts sommets des Alpes, sur le plateau de Solaison et ira tout autour de la vallée du Rhône. Enfin, l’ascension finale se conclura à Vaujany.

Une course qui offrira aux coureurs un final aussi sélectif que spectaculaire avec 26 cols au total. Pour cette édition, Christian Prudhomme, a par ailleurs annoncé la venue de plusieurs coureurs français dont David Gaudu et Benoît Cosnefroy. Le double champion du monde français, Julian Alaphilippe, le Belge Wout Tant Aert et l’italien Colbrelli devraient être eux aussi présents.