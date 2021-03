Cyclisme : le Paris-Nice fait étape dans le Beaujolais

Ce mercredi, la course cycliste, Paris-Nice, fait escale dans le Beaujolais pour le compte de la 4ème étape. Le peloton reliera Chalon-sur-Saône à Chiroubles, au terme d’une montée de 7,3 km à 6 % de moyenne. Les coureurs devraient arriver à Lancié vers 13h45 ; le premier passage à Brouilly devrait s’effectuer vers 14h15 avant un deuxième passage vers 15h20. L’arrivée à la Terrasse d’Avenas est prévue à 15h48.

Cette étape de 187,5 kilomètres s’annonce déterminante, d’autant plus, qu’elle intervient juste après un contre-la-montre plutôt plat “pour les rouleurs” comme l’explique Christian Prudhomme, directeur du cyclisme chez ASO, l’organisateur de la course

Au programme de la toute première étape accidentée de la 79ème édition du Paris-Nice : plus de 3 500 mètres de dénivelé positif, des routes sinueuses et une double ascension du mont Brouilly.

De plus, pour la première fois dans l’histoire de la course, la caravane du Beaujolais distribuera des goodies. Sept véhicules sillonneront les villages du territoire du Beaujolais et mettront en avant les 10 crus de ce territoire.



Après 4 ans d’absence, la course au soleil revient dans le Beaujolais, pour le plus grand plaisir de ses habitants.

A noter que Stefan Bissegger a remporté ce mardi la troisième étape de Paris-Nice, un contre-la-montre de 14,4 km autour de Gien, devant Rémi Cavagna et Primoz Roglic. Le Suisse s’empare du maillot jaune.