D1 Arkema : lourde défaite de l’ASSE contre l’OL féminin (6-0)

C’est une large défaite de l’ASSE dans le derby qui les opposaient à l’OL Féminin. Les Stéphanoises étaient en difficulté durant toute la rencontre et ont souffert défensivement puisqu’elles ont encaissés pas moins de 6 buts avec notamment un doublé d’Eugénie Le Sommer et un triplé de Lindsey Horanne. Les joueuses de l’ASSE ont même été réduites à 10 en fin de rencontre après le second carton jaune de Faustine Bataillard.