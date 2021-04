D1 féminine : l’OL cartonne à Guingamp

L’OL féminin a largement dominé Guingamp (5-0) ce samedi après-midi à l’occasion d’un match en retard de la 18e journée du championnat de France.



Les Lyonnaises ont rapidement mené 3-0 dans cette rencontre grâce à Amandine Henry (10′), Catarina Macario (14′) et Delphine Cascarino (22′). En seconde période, les joueuses de Jean-Luc Vasseur confortent leur avance grâce à un but contre son camp concédé par la Guingampaise Laura Brock (68′).



En fin de rencontre, la jeune Melvine Malard inscrit le but du 5-0 (89′).

