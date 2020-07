Dans quels lieux faut-il désormais porter un masque ?

Depuis ce lundi 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics fermés, sous peine d’une amende de 135€. Voici donc les principaux endroits concernés, selon les dernières indications du ministère des Solidarités et de la Santé.

Grandes surfaces, commerces et marchés

S’il était parfois possible de faire ses courses sans porter de masque, son utilisation est désormais obligatoire dans l’ensemble des centres commerciaux, grandes enseignes et petits commerces. L’accès pourra être refusé pour non port du masque, même si certains commerces prévoient de proposer des masques en vente à l’entrée. Concernant les marchés, le port du masque est obligatoire lorsque celui-ci est couvert uniquement.

Bars, hôtels et restaurants

Pour les débits de boisson, restaurants et hôtels, la règle ne change pas. Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement au sein de l’établissement. Il est donc nécessaire de s’équiper pour se rendre aux toilettes, pour aller payer ou bien se déplacer dans les couloirs de l’hôtel.

Gares et aéroports

Auparavant vivement conseillé, le port du masque devient obligatoire dans l’ensemble des gares et des aéroports.

Cinémas, musées, salles de spectacle, bibliothèques

Pour se rendre au cinéma, dans un musée ou dans une salle de spectacle, il faut toujours porter un masque. La règle se généralise également dans les bibliothèques et les centres de documentation.

Administrations et banques

Une nouvelle fois, rien ne change concernant les administrations reçevant du public, où il était déjà nécessaire d’être équipé d’un masque. Les banques cependant, doivent désormais se plier à la règle.

Etablissements de formation, centres de vacances…

Dans le cas où ils ne possèdent pas d’hébergement, les centres de vacances, de loisirs, d’éveil ou de formation, doivent rendre le port du masque obligatoire.

Le ministère précise que les établissements non concernés peuvent tout de même mettre en place cette obligation.