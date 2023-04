Danse en Cœur : un événement caritatif inédit à Lyon

Lyon va accueillir un événement caritatif inédit au H7 avec pour objectif, danser pendant 24h en équipe afin de récolter des dons. Une course qui commence dès le mois de juin et se terminera par un weekend de danse les 18 et 19 novembre prochain avec pour but de gagner de l’argent pour l’association Docteur Clown, qui fait intervenir des clowns auprès des enfants malades afin de leur apporter un peu de joie dans un contexte difficile.

Le principe, danser pendant 24h en équipe de 10 personnes à partir de 14h le samedi jusqu’à 14h le dimanche, mais pas de panique, si vous avez un coup de fatigue, seulement un membre doit être présent sur la scène afin d’espérer récolter le plus d’argent possible. Des DJ, musiciens, professeurs de danse se succèderont pour animer l’événement en passant par tous les genres musicaux et styles de danse.

Grâce à des ambassadeurs lyonnais soutenant cette action, vous pourrez danser aux rythmes des meilleures musiques accompagnées de repas inclus et d’animations tout au long de la journée. Pour les personnes ne souhaitant pas participer, un espace dédié permettra tout de même de profiter du moment. La remise des chèques sera effectuée qu’à la fin des 24h.

Le prix de l’inscription pour une équipe est de 660€ avec les repas ainsi que l’organisation incluse et 1500€ de dons afin de démarrer la course.