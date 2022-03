Danse sur glace : Papadakis et Cizeron champions du monde pour la cinquième fois

Après 2015, 2016, 2018 et 2019, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté ce samedi leur cinquième titre mondial de danse sur glace à Montpellier. Ils entrent définitivement dans la légende du patinage artisitique.



Avec un total de 229,82 points et un nouveau record du monde en poche, le couple français a outrageusement dominé le concours. Médaillés olympique le mois dernier aux JO d’hiver de Pékin, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron deviennent le deuxième tandem le plus titré dans l’histoire de leur discipline.