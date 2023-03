D’après Greenpeace, la France est le pays européen qui pollue le plus avec ses jets privés

D’après l’association Greenpeace, la France est le pays de l’Union européenne qui génère le plus de CO2 par les jets privés. Paris et Nice font notamment partie du top 10 des trajets européens les plus effectués en jet privé. La majorité des trajets des ces petits avions ferait moins de 750 km. L’association en a profité pour demander l’interdiction de ce moyen de transport privé et a appuyé un projet de loi parlementaire allant dans ce sens à l’Assemblée nationale, qui est porté par le groupe de députés écologistes.