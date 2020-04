De bonnes nouvelles des ex-siamoises Bissie et Eyenga

Bissie et Eyenga, les deux sœurs siamoises séparées à Lyon, sont de retour au Cameroun depuis le mois de janvier. Là-bas, en bonne santé, elles ont trouvé un nouveau foyer.

Selon le Progrès, les deux sœurs et leur mère sont restées près d’un mois à l’hôpital après leur arrivée sur le tarmac camerounais. Gina Martinez, coordinatrice de la Chaîne de l’Espoir dans le Rhône, les avait accompagnées pour tenter de les aider.

Le 21 février, Bissie, Eyenga et leur mère Laurel ont trouvé résidence chez sa Majesté prince Léon Badjeck et son épouse Odette, à Nkolbisson, à 15 kilomètres de Yaoundé. Les jumelles ont maintenant un an et demi. Après bien des voyages, les enfants ont la garantie de garder cet hébergement pour la durée minimum d’une année.