De la frustration, de l’excitation, les tops et flops… Ce qu’il faut retenir de West Ham – OL ( 1-1)

WEST HAM – OL : 1-1 . QUART DE FINALE ALLER DE LIGUE EUROPA. Les buteurs : Bowen (52e) pour West Ham, Ndombele (66e).

De la frustration d’abord

En jouant une mi-temps à onze contre dix (Cresswell expulsé 45e+3), en offrant sur un plateau un but à son adversaire, en dominant autant la seconde période (82% de possession et 15 tirs à 1), l’OL doit évidemment nourrir des regrets. Lyon aurait pu prendre une option sérieuse sur la qualification dès ce match aller. Mais West Ham a bien défendu et l’OL n’en a pas fait assez dans les 25 derniers mètres pour se créer des occasions dignes de ce nom.

De l’excitation ensuite

Après un match aussi intense, on a déjà hâte d’être au retour jeudi prochain à Décines. Dans un Groupama Stadium chaud bouillant, la soirée s’annonce magnifique. Mais l’OL ne doit pas oublier qu’il a un rendez-vous capital à Strabourg dimanche : neuvièmes, les Lyonnais sont à six points des Alsaciens, quatrièmes.

Les tops et flops

Les tops : Ndombele et Emerson remarquables en terme d’intensité, Thiago Mendes efficace en milieu défensif comme en défense centrale. Pour sa deuxième entrée en jeu, Tête, plutôt discret par ailleurs, a trouvé le moyen d’être encore décisif en provoquant le but de Ndombele.

Les flops : Impossible de ne pas mettre Gusto, pour son énorme erreur sur le but anglais. Mais le jeune latéral droit a été bon avant et après cette erreur. Sa capacité à ne pas avoir sombré après cette faute est à souligner. Les joueurs offensifs n’en ont pas assez fait, à commencer par Paqueta. On attend plus d’un international brésilien dans un tel match. Dembele n’a pas pu se débrouiller pour se créer une occasion nette, ne parvenant pas à smasher sa tête sur un bon centre de Gusto en fin de partie. Une fois de plus, Boateng n’a pas été en mesure de finir le match, alors que Denayer a rejoué quelques minutes, une première depuis début décembre à Bordeaux.

