De nombreux bouchons s’installent entre Lyon et les Monts d’Or

Une pétition lancée par le maire de Saint-Cyr-au-Mont-D’Or a récolté plus de 3000 signatures. Elle concerne les bouchons qui se forment régulièrement entre les Monts d’Or et la ville de Lyon. Une conférence de presse a été organisé ce jeudi au carrefour de Rochecardon par la Métropole. Fabien Bagnon, vice président de la Métropole de Lyon, a annoncé une amélioration de la situation d’ici une dizaine de jours lors de la fin des travaux en cours et encore un petit peu plus le 3 octobre prochain.