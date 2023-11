De nombreux élus de la Loire à l’Elysée

160 élus de la région seront reçus par Emmanuel Macron à l’Elysée ce mercredi pour les remercier de leur engagement. On retrouve les maires de Saint-Cyprien, Charlieu, Saint-Maurice-en-Gourgois, la Gresle, Saint-Romain-les-Atheux et Sainte-Croix-en-Jarez.

A cette occasion, le Président de la République remerciera les maires pour leur engagement dans un contexte singulier (émeutes de l’été, évènements climatiques, violences envers les élus). Cette allocution sera également l’occasion de souligner la conscience de l’exercice d’un mandat de plus en plus difficile.

Emmanuel Macron présentera également les attendus de la mission confiée à Eric Woerth sur la décentralisation, la clarification des compétences dévolues aux strates territoriales, la simplification et la déconcentration qui visent à rendre plus simple, plus lisible et plus efficace l’action publique locale et à renforcer le lien entre les citoyens et leurs élus.