De nombreux postes à pourvoir dans les métiers de la santé et de l’accompagnement en Isère

Des centaines de postes sont à pourvoir dans le département de l’Isère dans les métiers de la santé, du soin et de l’accompagnement. Dans les Ehpad, les établissements d’accueil des handicapés, ou encore dans l’aide à domicile, les employeurs ont les plus grosses difficultés à recruter de nouveaux profils.



Certaines structures misent sur l’alternance. Pôle Emploi lance d’ailleurs une semaine dédiée à ces métiers du 24 au 28 avril. 31 événements sont programmés dont des job datings, des webinaires et des entretiens avec les recruteurs.