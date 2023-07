De nouveaux départements en alerte canicule

Un nouvel épisode caniculaire est en cours dans le sud-est et notamment dans le Vaucluse qui est placé en vigilance orange. Météo France indique qu’il s’agit d’un épisode” non exceptionnel, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées.”

Ce mardi, la hausse du mercure va se poursuivre avec des températures maximales supérieures à 30°c en France avec un thermomètre qui indiquera souvent entre 34 et 38°c. Les 40 degrés seront atteints sur l’intérieur de la Provence, de la Corse mais également dans les Pyrénées Orientales et probablement dans le Tarn et l’Isère.



A noter, les températures nocturnes resteront élevées pour les départements concernés par la vigilance. Mercredi la chaleur sera en régression de l’Occitanie, elle persistera tout de même sur PACA pour plusieurs jours.