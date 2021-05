De nouveaux effectifs de police dans la Métropole de Lyon

“Il faut que la peur change de camp”. Ce sont les mots prononcés par le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, lors d’une conférence de presse au commissariat de la ville.



Le territoire se trouve en situation de reconquête républicaine grâce à l’augmentation des effectifs dans la métropole lyonnaise. En effet, les forces de l’ordre se verront attribuer 100 policiers supplémentaires chaque année pendant trois ans, 144 sont attendus en 2021 dont 43 ont commencé cette semaine. De plus, Thierry Suquet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité a confirmé la mise en place de deux nouveaux quartiers de reconquête situées à Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin. Les nouveaux policiers agiront principalement sur la sécurisation des transports, les lignes Givors-Grigny puis serviront de renfort dans la reconquête des quartiers.

L’objectif est de donner à la ville davantage de moyens humains et matériels aux forces de l’ordre pour agir.

Une lutte acharnée

Pour les élus, le renfort des forces de l’ordre permettra de lutter contre les trafics de stupéfiants, les rodéos et les comportements violents (dégradations, incivilités ou encore violences). Ces actions vont être menées en lien avec les bailleurs sociaux, le Parquet ainsi que la Préfecture. En outre, tous les deux mois une réunion aura lieu afin de faire un bilan sur les projets mis en place.

Le Préfet a par ailleurs évoqué les violences urbaines et la criminalité très présentes en ce moment. Il a souligné le fait que les nouveaux effectifs prouvent qu’aucun quartier n’est abandonné. Il s’agit d’un “message fort envoyé à un moment où certains s’attaquent à la police”.