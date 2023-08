De nouvelles fermetures sont à prévoir sur le métro B pour ce mois de septembre.



La ligne sera à l’arrêt ce dimanche 3 septembre pour permettre les travaux d’extension jusqu’à Saint-Genis-Laval. La prochaine étape concerne maintenant le prolongement avec l’ouverture à l’automne 2023, de deux nouvelles stations : Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et d’un pôle multimodal doté d’un parc-relais nouvelle génération.



Le dimanche 10 septembre, la ligne n’ouvrira ses portes qu’à partir de 16h et des fermetures nocturnes sont également à prévoir.

Des bus relais sont mis à votre disposition avec une fréquence de 7 à 15 min :

Premier départ de Gare d’Oullins : 4h52

Premier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle : 4h52

Dernier départ de Gare d’Oullins : 0h21

Dernier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle : 0h11

Ligne fermée à partir de 21h15 les soirs suivants :

Lundi 28 août

Lundi 4 septembre

Mardi 5 septembre

Lundi 11 septembre

Mardi 12 septembre

Lundi 18 septembre

Mardi 19 septembre

Lundi 25 septembre

Lundi 2 octobre

Mardi 3 octobre

Derniers départs métro :

Charpennes : 21h15

Gare d’Oullins : 21h25

Des bus relais sont mis à votre disposition avec une fréquence de 10 min :

Premier départ Charpennes : 21h18

Premier départ Gare d’Oullins : 21h32

Dernier départ Charpennes : 0h18

Dernier départ Gare d’Oullins : 0h12