De nouvelles manifestations prévues ce samedi dans l’agglomération lyonnaise

Deux rassemblements majeurs sont prévus ce samedi après-midi dans l’agglomération lyonnaise.



Une nouvelle mobilisation contre la loi “Sécurité globale” se déroulera à 14h devant le théâtre national populaire de Villeurbanne. Dans le cadre de la journée internationale contre le racisme et les violences policières, les organisateurs réclament “justice et réparation pour les familles de victimes”. Ils demandent également l’annulation de la loi “Sécurité globale”.

À 15h, c’est la Coordination lyonnaise solidarité Kurdistan qui appelle au rassemblement place Bellecour. L’association souhaite rappeler son soutien au peuple kurde qui subit “les agressions militaires en Syrie et en Irak. Plus que jamais les Kurdes et toutes les forces progressistes et révolutionnaires ont besoin de la solidarité internationale.”