De nouvelles mesures de restriction d’eau dans le Rhône

Les ressources en eau dans le Rhône sont particulièrement vulnérables aux conditions météorologiques sèches et chaudes, selon le préfecture.



Les quelques évènements pluvieux de fin août, parfois localement très intenses, ne sont pas suffisants pour améliorer la situation des cours d’eau. Hormis les mois de mars et juin, le département est en déficit de pluie depuis le début de

l’année avec des valeurs record de sécheresse en février et des températures particulièrement élevées en août.



Dans ce contexte, le comité départemental de la ressource en eau composé de l’Agence Régionale de Santé, des collectivités, de l’association des maires de France, des gestionnaires d’eau, de la Chambre d’agriculture ainsi que des représentants des usagers, a été consulté.



À l’issue de cette consultation avec l’ensemble des acteurs, et compte tenu du bilan insuffisant des dernières précipitations, Fabienne BUCCIO, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, a décidé par arrêté du

passage en situation d’alerte renforcée sécheresse sur plusieurs zones du département.



Des mesures de restriction ont été prises et le seront partout où cela est nécessaire afin de garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable.

Le passage en alerte renforcée impacte les usages domestiques, parmi lesquels figurent des usages des collectivités. Cela implique notamment une interdiction des arrosages des espaces verts et une limitation stricte des arrosages des terrains sportifs, une limitation des lavages des véhicules, quelle que soit l’origine de l’eau. Les usages économiques (agriculture, industrie) sont limités principalement en volume avec une réduction de 50 % des consommations mais restent pour la plupart possibles.



Interdictions :

– d’arrosage des espaces verts publics ou privés

– d’arrosage des potagers domestiques en journée, de 9h à 20h

– de lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles disposant d’un système de

recyclage de l’eau et/ou de lances « haute pression »

– de lavage des façades et toitures

– de fonctionnement des fontaines à circuit ouvert



Particuliers, agriculteurs, entreprises, collectivités : pour connaître les restrictions dans votre territoire, vous pouvez consulter le site https://vigieau.gouv.fr/