De nouvelles perturbations sur la RCEA

De nouvelles fermetures à partir de ce lundi sur la Route Centre Europe Atlantique.



Les travaux sur le tronçon au niveau de Navour-sur-Grosne avancent. Prochaine étape significative : le raccordement du nouveau diffuseur. Conséquence à partir d’aujourd’hui, la circulation est coupée entre les hameaux de Clermain et Brandon.



Selon la préfecture, pour les trajets entre Navour-sur-Grosne et le secteur de la Chapelle-du-Mont-de-France, il est recommandé d’emprunter dans les 2 sens la RCEA entre les échangeurs 8, Dompierre-les-Ormes – Trivy, et 7 à Clermain (Navour-sur-Grosne).

Le 6 décembre prochain, le nouveau diffuseur 7, hormis la bretelle de sortie dans le sens Mâcon / Charolles, sera mis en service.