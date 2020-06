De nouvelles poubelles installées sur les berges du Rhône !

Alors que les quais devraient être pris d’assaut dans les semaines à venir, la Métropole de Lyon a procédé à l’installation de nouvelles poubelles et de bacs de tri supplémentaires.



Pour ne pas revoir les berges du Rhône jonchées de détritus, la ville s’équipe de nouvelles poubelles, et renforce son système de nettoiement. Huit bacs de tri supplémentaires de 660 litres ont également été placés dans le secteur. Au cours du week-end dernier, six tonnes de déchets ont été ramassées, au lieu de quatre habituellement.

Des nouveaux bacs de tri et poubelles ont été installés sur les berges du Rhône pour faire face à l’afflux prévisible des semaines à venir🚮. L’occasion de les mettre à profit en y jetant ses déchets et de laisser propres ces espaces publics pour en profiter le mieux possible. pic.twitter.com/up3vgPuyfB — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) June 4, 2020