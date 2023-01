De nouvelles priorités pour la rentrée 2023

La rentrée des classes ne se prépare pas pendant les deux mois de grandes vacances mais bien plus tôt. En ce début de semaine, le recteur de Lyon, Olivier Dugrip, a annoncé les nouvelles mesures et priorités qui vont être mises en place pour la rentrée des classes en septembre pour le premier et second degré.

Tout d’abord, le premier degré regroupe les écoles maternelles et primaires et le second degré regroupe les collèges et lycées.

Pour le premier degré, les principales priorités sont de poursuivre le dédoublement des classes de grandes sections en éducation prioritaire, poursuivre le plafonnement à 24 élèves par classe, hors enseignement prioritaire, en grande section, CP et CE1. Certaines mesures font plus parler que d’autres, notamment l’ajout d’évaluations au CM1, “Nous souhaitons avoir un suivi plus fort pour les élèves et ainsi repérer directement les élèves en difficulté pour les accompagner”, justifie le recteur.

D’autant plus que 2 928 élèves ne seront pas présents pour cette prochaine rentrée, “L’académie n’est pas en perdition. La démographie, les changements de vie, les naissances font naturellement partir des élèves”, justifie Olivier Dugrip.

Pour le second degré, l’acquisition des savoirs fondamentaux à l’entrée du collège est primordiale, d’où les évaluations pour avoir un suivi sur chaque élève. Renforcer la mixité sociale, poursuivre le soutien aux langues vivantes rares, renforcer les mathématiques au lycée. À titre comparatif, en 1995, 15% des élèves testés atteignaient le niveau avancé alors qu’en 2015, seulement 1% atteignaient ce niveau avancé.

Le budget sera forcément plus conséquent. Avec 60 milliards de prévu par le ministère, le fait que le nombre d’élèves soit en diminution, le budget pourra augmenter et ainsi pourvoir des postes pour des professeurs.

De plus de nouvelles formations vont être créées, notamment des bacs pro, BTS ou encore CAP dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.