Ce qu’il faut savoir sur De Sciglio, qui arrive à l’OL

Prêté par la Juventus Turin à l’Olympique Lyonnais, Mattia De Scilio est âgé de 27 ans. Il était en difficulté à la Juve : il n’est entré en jeu qu’une seule fois depuis le début de la saison. En 2019-2020, confronté à des blessures au biceps et aux adducteurs, il avait très peu joué (seulement 13 matchs).

Latéral droit, il peut aussi occuper le couloir gauche. Il a déjà très occasionnellement dépanné en défense centrale et sur les deux ailes au milieu de terrain. Il sait jouer à quatre dans une défense à plat mais également sur l’aile d’un milieu de terrain dans un 3-5-2 ou dans un 3-4-3.

International, il affiche 39 sélections avec la Squadra Azurra. Il a notamment participé à la coupe du Monde 2014 et à l’Euro 2016. Pendant la coupe du monde brésilienne, il avait été dans le onze du départ lors du dernier match de poule, perdu contre l’Uruguay 1-0. Lors de l’Euro en France, il était titulaire dans le couloir gauche, notamment lors du quart de finale perdu aux tirs au but contre l’Allemagne à Bordeaux (1-1, 6 t.a.b à 5). Lors de cette séance interminable (18 tirs au but), il avait transformé le sien.

Formé au Milan AC, il avait été surnommé à ses débuts à 19 ans en 2011 le nouveau Paolo Maldini. Un sobriquet qu’il n’a jamais réussi à confirmer et à assumer. Souvent blessé, expulsé au bout de 43 secondes contre Naples en 2014-2015, il avait peu à peu fini par perdre confiance et être pris en grippe par les tifosis, au point que ses parents avaient été agressés à la sortie du stade. En 2017, il avait quitté le Milan pour la Juve où il a été considéré comme un joueur d’appoint : 25 rencontres toutes compétitions confondues en 2017-2018, 31 en 2018-2019.

Plus appelé en sélection depuis juin 2019, Mattia De Sciglio arrive à l’OL pour se relancer. Comme Lucas Paqueta.