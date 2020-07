De violents incidents dans l’agglomération lyonnaise

Entre les tirs de mortiers, les feux d’artifice ou encore les incendies de poubelles et de véhicules, les pompiers et les policiers du Rhône ont multiplié les interventions dans plusieurs communes de l’agglomération lyonnaise.

Des incidents avaient déjà eu lieu dans la nuit de lundi à mardi et ils se sont répétés dans la nuit de mardi à mercredi. Des incendies sont à déplorer dans les 3e, 8e et 9e arrondissement. Des voitures et du mobilier urbain ont également été pris pour cible à Villeurbanne, Décines ou encore à Rillieux. A noter que des affrontements avec les forces de l’ordre ont eu lieu à Bron. Les policiers ont été caillassés, ils ont répondu avec du gaz lacrymogène.

Les interventions de la police ont permis de réaliser 7 interpellations selon les services préfectoraux, et aucun blessé n’est à déplorer.