Début de la campagne d’effarouchement des étourneaux à Villefranche

Pour disperser les colonies d’étourneaux, la ville de Villefranche opte pour un effarouchement afin de précipiter la vague migratrice, et à terme, modifier le trajet migratoire. L’opération aura lieu du 24 au 27 août, et occasionnera quelques nuisances sonores.

Pour lutter contre les désagréments causés par le retour des étourneaux en ville, notamment en termes d’hygiène publique, le service municipal des espaces verts va procéder à une campagne d’effarouchement par tir de fusées détonantes, sifflantes et crépitantes.

Plusieurs tirs seront effectués du 24 au 27 août, le matin entre 6h30 et 7h30 et le soir entre 19h30 et 22h00. Une surveillance sera également mise en place autour de la mairie et de la Place des Arts.

Les sites concernés sont les suivants :

– Place d’Oran et rues avoisinantes ;

– Boulevard Pierre Pasquier ;

– Rue Lamartine (au niveau du Parc) ;

– Places des Abattoirs, du 11 novembre, du 8 mai, des Marais, Sabot, de la Libération, Rousset (groupe scolaire Dumontet) ;

– Route de Frans autour du quartier de Béligny ;

– Jardin de Thizy ;

– Rue Gagnepain ;

– Cinéma “LE REX”.