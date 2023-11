Décès de Gérard Collomb : un hommage à la Métropole

Un hommage à Gérard Collomb sera rendu ce lundi à 14h, lors de l’ouverture d’une commission générale consacrée au Scot de l’agglomération.



Une minute de silence aura lieu. Des prises de parole sont également prévues.



Pour rappel, Gérard Collomb est devenu Président du Grand Lyon le 20 avril 2001. Il a dirigé la communauté urbaine jusqu’au 31 décembre 2014 avant de devenir, le 1er janvier 2015, le premier Président de la Métropole de Lyon, collectivité dont il a été l’instigateur.



Bruno Bernard, l’actuel président de la Métropole de Lyon a indiqué être « Très ému d’apprendre le décès de Gérard Collomb que je connaissais depuis mon enfance. C’était un homme travailleur, passionné, profondément attachant, et avant tout Lyonnais. Du Vélo’v à la requalification des Berges du Rhône, de la transformation du 9e arrondissement de Lyon à la création du quartier de la Confluence, son action de maire de Lyon et de président de la Métropole a été essentiel pour le territoire. Visionnaire, il a créé la Métropole de Lyon et a été le premier à la présider, formidable collectivité au service des habitants et de l’ensemble de ses acteurs, économiques, culturels, académiques et associatifs. Gérard Collomb est et restera intimement lié à l’histoire de Lyon. À sa famille, à ses proches, aux lyonnais et aux lyonnaises, je présente mes sincères condoléances ».