Décès de Jane Birkin à l’âge de 76 ans

Jane Birkin s’est éteinte ce dimanche à l’âge de 76 ans. Selon plusieurs sources, elle a été retrouvée sans vie à son domicile parisien. En mai dernier, elle avait annulé plusieurs concerts pour des raisons de santé. “J’ai toujours été une grande optimiste et je me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable sur scène et avec vous”, écrivait l’artiste dans un communiqué pour annoncer les annulations.



Jane Birkin est née à Londres en 1946 avant de s’installer en France à la fin des années 1960 et d’obtenir la nationalité française. Après un premier mariage avec John Barry, elle rencontre Serge Gainsbourg et forme un duo et couple iconique, illustré par le morceau “Je t’aime… moi non plus” en 1969. Mère de Charlotte Gainsbourg, elle se sépare du père après dix ans d’union et rencontre le réalisateur Jacques Doillon en 1980.



Jane Birkin a également joué dans de nombreux films comme La Piscine, Dom Juan 73 ou encore La Fille prodigue. Chanteuse et actrice, elle s’essaie aussi au travail de scénariste et de réalisatrice, mais aussi au théâtre durant sa carrière.