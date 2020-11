Décès de Régis Fassier, l’interprète de Casimir

Régis Fassier, qui interprétait Casimir, ce grand dinosaure orange qui chantait et dansait pour le plaisir des enfants dans les années 70 et 80, est décédé à l’âge de 56 ans ce jeudi.



Ce personnage emblématique de l’Île aux Enfants a marqué des millions de personnes en France. Régis Fassier avait découvert très tôt sa fascination pour le théâtre et les marionnettes et avait toujours su qu’il voulait en faire son métier. On apprend qu’il avait d’ailleurs écrit dès son enfance à Yves Brunier le “papa” de Casimir, comme on peut le lire sur la page Facebook dédiée.



Régis Fassier a également interprété d’autres mascottes célèbre comme le chien bleu du club Dorothée, le lion du Crédit lyonnais et le Groquik de la marque de chocolat de petit-déjeuner Nesquik.