Déconfinement : la Région en orange

Ce n’est finalement pas du “vert” ou du “rouge”. La Région a été placée en orange sur la carte provisoire du déconfinement, dévoilée pour la première fois par le ministère de la Santé, ce jeudi soir.



Elle reflète la circulation du coronavirus et les tensions sur les capacités en réanimation. Olivier Véran précise qu’au moment “ du déconfinement il n’y aura que des départements verts et rouges. Mais aujourd’hui, nous avons maintenu des zones oranges, qui ont vocation à basculer, d’ici au 11 mai, en vert ou en rouge si la circulation du virus devait s’accentuer ou s’il y avait trop de malades dans les services de réanimations “.



35 départements de l’Ile-de-France et du Grand Est ont été classés en rouge. Le coronavirus a fait 289 morts supplémentaires en France lors des dernières 24h.