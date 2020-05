Déconfinement : les annonces d’Edouard Philippe

Ce jeudi, Edouard Philippe a présenté la préparation de l’étape du 11 mai. Depuis Matignon, le Premier ministre a annoncé tous les détails de la levée partielle du confinement, pour préparer la reprise en marche progressive du pays. « Nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l’ensemble du territoire métropolitain », a-t-il déclaré. Cette « nouvelle phase », qui doit commencer lundi doit durer trois semaines. Après cela, de nouvelles décisions seront prises, en prenant en compte l’évolution de l’épidémie.



En ce qui concerne la carte, tous les départements des régions Île-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne Franche-Comté et Grand Est sont classés rouges. Ainsi, les collèges, les parcs et les jardins resteront fermés. Pour les départements verts, Edouard Philippe déclare que « nous pourrons envisager une nouvelle étape du déconfinement avec l’ouverture des lycées, l’ouverture des cafés, l’ouverture des restaurants ».



Le gouvernement avait annoncé une campagne massive de tests à partir du 11 mai. D’après le Premier ministre, la capacité de dépistage est aujourd’hui au niveau des besoins estimés, à 700.000 tests par semaine. Ces tests pourront être réalisés en laboratoire, à l’hôpital, en drive ou à domicile. Ils seront remboursés à 100% par l’Assurance maladie. Si le test s’avère positif, une enquête sera menée pour identifier les personnes rentrées en contact avec elle. Elles devront alors reprendre le confinement, avec un arrêt de travail si elles ne peuvent pas télétravailler.



Au niveau des transports, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique a prévenu que les TGV et Intercité, ne reprendront pas à plein service. Le trafic, aujourd’hui évalué à 7% sera de 20 à 30% la semaine prochaine. D’ici fin mai, le trafic reprendra au maximum à 40%.



Les restrictions frontalières avec les pays européens seront, quant à elles, prolongées jusqu’au 15 juin. Pour ce qui est des pays non-européens, les frontières resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Mais les travailleurs frontaliers devant se déplacer dans des pays européens pourront tout de même circuler librement.



À partir de lundi, plus besoin d’attestation pour se déplacer dans les rues. Mais une attestation, disponible en format papier ou numérique sera demandée pour les voyages dans la limite de 100 km à vol d’oiseau autour du domicile.



À noter qu’en 24 heures, le Covid-19 a causé 278 décès supplémentaires en France.