Déconfinement : les mesures dans les TCL

Le lundi 11 mai est arrivé. Et après avoir passé deux mois en fonctionnement réduit, les TCL reprennent à pleine vitesse. Ou presque. Ce lundi, l’offre de transport est augmentée et passera de 50 % à 85 %.

Il est désormais interdit d’emprunter le réseau TCL sans masque. Une amende de 135 € punira toute personne ne respectant pas cette règle. Pour répondre à la demande, 100 000 masques sont distribués gratuitement aux usagers. 10 000 kits comprenant deux masques et du gel hydroalcoolique ont été mis à disposition dans les 70 distributeurs automatiques des stations de métro. Du gel antibactérien sera à disposition dans les tramways de la station Part-Dieu d’ici la fin du mois de mai.

Pour ce qui est du nettoyage, on vous expliquait il y a quelques jours qu’une borne désinfectante sans contact était installée à la Part-Dieu. Neuf autres devraient faire leur apparition dans d’autres stations de métro.

Des équipes mobiles seront également déployées sur l’ensemble du réseau TCL afin d’assurer un nettoyage en lignes. Ce nettoyage s’effectuera deux fois par jour dans les bus, les rames de métro et de tramway. Et en plus des 300 agents déjà mobilisés sur le terrain, des signalétiques au sol ont été installées afin de faire respecter les consignes de déplacements.

Pour ce qui est des conducteurs, ceux-ci seront protégés derrière une vitre en plexiglas. Ils devront également se soumettre au port du masque. D’ici le 11 mai, 100 bus seront équipés de vitres en plexiglas. Et la montée par les portes arrière installée lors du confinement ne cessera que lorsque les 1 000 bus du réseau en seront équipés.

Pour que ces nouvelles règles soient bien visibles de tous, des autocollants vont être apposés sur les portillons de métro, les portes de bus et de tramway. Ainsi, les usagers du réseau veilleront à respecter les distances de sécurité, le port du masque et les gestes barrière.