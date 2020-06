Déconfinement : les nouvelles annonces du gouvernement !

Le gouvernement français a annoncé une nouvelle accélération du déconfinement dans la nuit de vendredi à samedi. Les stades et les hippodromes seront autorisés à rouvrir au public le 11 juillet prochain, avec une jauge maximale de 5000 personnes. Concernant les salles de spectacle, les activités rassemblant plus de 1 500 personnes devront donner lieu à déclaration pour faire respecter les consignes sanitaires.



Parmi les autres mesures, les activités de loisirs et de sports collectifs (sauf les sports de combat) pourront reprendre dès ce lundi “avec des mesures de prévention adaptées”. Pour rappel, les cinémas, les centres de vacances et les casinos rouvriront également au public à partir de ce lundi.



À noter qu’une deuxième série de mesures entrera en application le 11 juillet prochain. Cette date marquera la fin de l’état d’urgence sanitaire en Métropole.