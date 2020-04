Déconfinement : les principales annonces de l’exécutif

Retour sur les principaux enseignements de la longue conférence de presse tenue ce dimanche soir par Edouard Philippe et Olivier Véran au sujet de la situation actuelle concernant le coronavirus. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont fait plusieurs annonces en vue d’un prochain déconfinement, qui s’annonce très progressif.



“Notre vie à partir du 11 mai, ce ne sera pas notre vie d’avant le confinement…” Edouard Philippe s’est montré clair, le déconfinement se fera étape par étape. Le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures importantes qui permettront, sur le long terme, de retrouver notre ancienne vie.



Les masques probablement obligatoires dans les transports à partir du 11 mai



En principe, les transports en commun seront de retour à partir du 11 mai prochain. La possibilité d’une obligation des masques dans les transports publics est sérieusement envisagée par le Premier ministre. “Il est probable que s’agissant des transports publics, s’agissant de ces lieux où les densités sont mécaniquement assez fortes, il soit obligatoire pour les utilisateurs de porter un masque grand public.”



La création d’un droit de visite pour les familles dans les EHPAD à partir de ce lundi



Olivier Véran a tenu à revenir sur l’interdiction des visites dans les établissements pour personnes âgées. Le ministre de la Santé a expliqué avoir organisé un système pour pouvoir rendre visite à ses proches. “Nous avons élaboré ensemble des recommandations nouvelles qui permettront, à partir de demain, d’organiser dans les territoires sous la responsabilité des directions d’établissement, un droit de visite pour les familles en direction de leurs aînés fragiles admis en EHPAD.”



Les écoles n’ouvriront pas toutes en même temps le 11 mai



Les scénarios sont toujours à l’étude concernant la réouverture progressive des écoles. Edouard Philippe l’a précisé, tous les établissements scolaires n’ouvriront pas le 11 mai. “Les écoles n’ouvriront pas partout le 11 mai et ne fonctionneront pas partout dans les conditions dans lesquelles elles fonctionnaient avant les mesures de confinement.” Plusieurs hypothèses ont été avancées par le Premier ministre comme celles de “moitiés de classes qui rentreraient à partir du 11 mai” ou encore une utilisation différente des locaux de l’école avec “des espaces plus larges que de simples classes.” Le gouvernement travaille activement sur ces différents scénarios.



Le gouvernement prévoit une augmentation significative de la production de masques



Dans les jours à venir, l’Exécutif prévoit une production hebdomadaire de 17 millions de masques “grand public”. Olivier Véran a précisé qu’il s’agira de masques en tissu. “La majorité d’entre eux sont lavables et réutilisables, certains cinq fois, d’autres 20 fois, d’autres même 30 fois.”

À noter que l’importation de masques est désormais supérieure à notre consommation.



Les autres principales annonces du gouvernement



– Le télétravail sera maintenu “dans toute la mesure du possible” après le 11 mai

– Le gouvernement a pour objectif de réaliser 500 000 tests de dépistage par semaine à partir du 11 mai

– Sans surprise, la réouverture des commerces sera progressive, notamment dans les domaines de la restauration, l’hôtellerie et le tourisme

– Olivier Véran a annoncé la distribution massive de gants et de surblouses